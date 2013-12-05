Поправить верстку

необходимо внести небольшие коррективы

1) Оформить вывод строк

на странице http://hwww.ru/hb-8/

так как здесь http://dom-bania.ru/design/cat7/show147/

2) Поправить стили для абзаце на этой же странице: сделать отступы, "отодвинуть" описание вниз.

3) Удалить ссылку на калькулятор из шаблона (картинка расчет стоимости)

4) Поменять логотип

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