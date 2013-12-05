Поправить верстку

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Завершен4 заявки178 просмотров

необходимо внести небольшие коррективы

1) Оформить вывод строк

на странице http://hwww.ru/hb-8/

так как здесь http://dom-bania.ru/design/cat7/show147/

2) Поправить стили для абзаце на этой же странице: сделать отступы, "отодвинуть" описание вниз.

3) Удалить ссылку на калькулятор из шаблона (картинка расчет стоимости)

4) Поменять логотип

Сайт на Диафан.CMS

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MrLexSednes
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо за оперативность и качество!

Заявки фрилансеров

MrLexSednes
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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