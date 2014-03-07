HTML верстка, Landing page, Интернет-магазины на OpenCart

~~~Профессиональная разработка Интернет-магазинов, HTML-верстка, Landing page на OpenCart.~~~

Доброго времени суток дорогие друзья.

• Знание:

- PHP

- JavaScript, jQuery, AJAX

- MySQL

- HTML4, HTML5

- CSS2, CSS3

• HTML-верстка:

- Валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов на Opencart.

- Валидность по стандартам WC3.

- Адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка html kickstart.

• Написание индивидуального функционала для OpenCart.

• Написание парсеров, грабберов.

• Полноценная разработка landing page.

И многое другое....

ОПЛАТА:

• Карта VISA ($, гривны);

• Приват24 (Liqpay, Contact, PrivatMoney, Western Union, Unistream, Золотая Корона…);

• Webmoney, PayPal.

• YandexMoney.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

с 10:00 — 18:00 (кроме субботы, воскресенья) принимаю заказы и общаюсь.

МОИ КОНТАКТЫ:

Skype: jurba.work

E-mail: [email protected]

ICQ: 698543105