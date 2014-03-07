MrLexSednes

Денис MrLexSednes

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML верстка, Landing page, Интернет-магазины на OpenCart

~~~Профессиональная разработка Интернет-магазинов, HTML-верстка, Landing page на OpenCart.~~~

Доброго времени суток дорогие друзья.

Знание:

- PHP

- JavaScript, jQuery, AJAX

- MySQL

- HTML4, HTML5

- CSS2, CSS3

HTML-верстка:

- Валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов на Opencart.

- Валидность по стандартам WC3.

- Адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка html kickstart.

Написание индивидуального функционала для OpenCart.

Написание парсеров, грабберов.

Полноценная разработка landing page.

И многое другое....

ОПЛАТА:

• Карта VISA ($, гривны);

• Приват24 (Liqpay, Contact, PrivatMoney, Western Union, Unistream, Золотая Корона…);

• Webmoney, PayPal.

• YandexMoney.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

с 10:00 — 18:00 (кроме субботы, воскресенья) принимаю заказы и общаюсь.

МОИ КОНТАКТЫ:

Skype: jurba.work

E-mail: [email protected]

ICQ: 698543105

Отзывы заказчиков

rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$335
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин велосипедов. Интеграция Opencart
HTMLJavaScriptOpencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Bratello33
Александр 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
9 баллов
11 лет назад
Доработка шаблона и функционала OpenCart 1.5.5.1.1
ocStoreOpencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aim1
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Верстка + программирование форм
AndroidHTMLiOS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
antonchina
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка одностраничника, заливка на хостинг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт на Bootstrap
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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HTML-верстка
8 отзывов
от $10
нет рейтинга
Интернет-магазины
5 отзывов
от $300
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $300
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
нет рейтинга