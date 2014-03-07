~~~Профессиональная разработка Интернет-магазинов, HTML-верстка, Landing page на OpenCart.~~~
Доброго времени суток дорогие друзья.
• Знание:
- PHP
- JavaScript, jQuery, AJAX
- MySQL
- HTML4, HTML5
- CSS2, CSS3
• HTML-верстка:
- Валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов на Opencart.
- Валидность по стандартам WC3.
- Адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка html kickstart.
• Написание индивидуального функционала для OpenCart.
• Написание парсеров, грабберов.
• Полноценная разработка landing page.
И многое другое....
ОПЛАТА:
• Карта VISA ($, гривны);
• Приват24 (Liqpay, Contact, PrivatMoney, Western Union, Unistream, Золотая Корона…);
• Webmoney, PayPal.
• YandexMoney.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
с 10:00 — 18:00 (кроме субботы, воскресенья) принимаю заказы и общаюсь.
МОИ КОНТАКТЫ:
Skype: jurba.work
E-mail: [email protected]
ICQ: 698543105
Отзывы заказчиков
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!