Вот такой визуальный редактор стоит на многих сайтах у нас http://easycaptures.com/fs/uploaded/604/0531670635.png Нужна инструкция, как его устанавливать ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь скайп yakooobin
Интернет-магазин велосипедов. Интеграция Opencart
Здравствуйте, друзья.
Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности.
Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь
Список основных задач:
• Слайдеры (Баннеры, Популярные товары)
• Блок с табами «Выбери свой велосипед»
• Информационные блоки (Акции, Статьи, Новости)
• Поиск
• Две валюты
• Личные кабинеты (+ возможность входа через соц.сети)
• Уведомление клиентов об изменении статуса заказа
• Каталог (Фильтр по параметрам, Сортировка)
• Товары (Описание, Отзывы, FAQ, Похожие товары, Рекомендуемые товары, Атрибуты)
• Способы оплаты
• Способы доставки
• Скидочные купоны
Для тех, кто заинтересуется, прошу
- Указать контакты заказчиков, к кому можно обратиться за рекомендациями о вашей работе
- Внести начальное предложение, по срокам и ценам (если потребуется больше информации, обращайтесь)
Обращаться можно и на скайп rafakarii.
Спасибо за ваше время. Надеюсь на удачное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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