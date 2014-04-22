Интернет-магазин велосипедов. Интеграция Opencart

Здравствуйте, друзья.

Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности.

Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь

Список основных задач:

• Слайдеры (Баннеры, Популярные товары)

• Блок с табами «Выбери свой велосипед»

• Информационные блоки (Акции, Статьи, Новости)

• Поиск

• Две валюты

• Личные кабинеты (+ возможность входа через соц.сети)

• Уведомление клиентов об изменении статуса заказа

• Каталог (Фильтр по параметрам, Сортировка)

• Товары (Описание, Отзывы, FAQ, Похожие товары, Рекомендуемые товары, Атрибуты)

• Способы оплаты

• Способы доставки

• Скидочные купоны

Для тех, кто заинтересуется, прошу

- Указать контакты заказчиков, к кому можно обратиться за рекомендациями о вашей работе

- Внести начальное предложение, по срокам и ценам (если потребуется больше информации, обращайтесь)

Обращаться можно и на скайп rafakarii.

Спасибо за ваше время. Надеюсь на удачное сотрудничество.