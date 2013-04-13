Создание Интернет-магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется разработчик для Создание Интернет-магазина на Opencart.

Функционал типовой для Opencart.

Все что есть в шаблонных темах для Opencart то и требуется разработать.

Имеется готовая HTML верстка.

Прошу указать в предложении:

— Примеры разработанных вами сайтов на основе Opencart;

— Примерный срок разработки;

— Когда готовы начать;

— Желаемая размер и форма оплаты;

HTMLOpencart
12 лет назад
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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