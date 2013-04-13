Не отображается фавикон на вордпрессе. Исправить

Есть действующий сайт. Он создан в 2005 году и внешне устарел. Необходимо его "обновить" сделать прbвликательней и простым в управлении, изменить некоторый текст, добавить картинки (фото), калькулятор и ещё некоторые мелочи о которых расскажу позже ...