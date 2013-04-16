Сделать тему для Wordpress из шаблона HTML+CSS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок125 просмотров

Есть сверстанный шаблон HTML+CSS. Из него нужно сделать тему для Wordpress под конкретный сайт. Работа срочная.

CSSHTMLWordPress
12 лет назад
Vonasur
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$70
1 день
Отличный работник, профессионал. Сделал все качественно и очень быстро. Рекомендую!
Было приятно работать с Алексеем. Четко объяснил задачу, сразу же оплатил выполненную работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад