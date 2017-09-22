Vonasur

Алексей Vonasur

 
45 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка дизайна. Создание сайтов под ключ.

Опыт разработки и продвижения сайтов более 5 лет. Разумный баланс качества и цены. Ответственность и пунктуальность. Внимание к деталям. Умение слушать и слышать заказчика.

Портфолио