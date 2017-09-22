Разработка дизайна. Создание сайтов под ключ.
Опыт разработки и продвижения сайтов более 5 лет. Разумный баланс качества и цены. Ответственность и пунктуальность. Внимание к деталям. Умение слушать и слышать заказчика.
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Портфолио
- Санкт-петербургский фотограф Любовь Артёмова220 просмотров
- Компания «Вододей»205 просмотров
- Автоателье А.Т.А.С.234 просмотра
- Рок-группа «Skyers»195 просмотров
- Компания «Термопринт»127 просмотров
- Академия Развития Человека «Сокол-Род»140 просмотров
- Свадебные прически в Москве144 просмотра
- Переезд в Калининграде и Калининградской области163 просмотра
- Детская одежда от дизайнера Вероники Русановой152 просмотра
- Вдоммечты.рф265 просмотров
- Компания «Ваш новый дом»166 просмотров
- Индивидуальный пошив одежды в Калининграде183 просмотра