Натянуть сверстанный шаблон на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок163 просмотра
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Нужно оперативно преобразовать свёрстанный простой шаблон (html+css) в шаблон для Joomla 2.5, установить на имеющийся сайт, настроить модули.

Пожалуйста, указывайте ваши сроки и цену.

Joomla
9 лет назад
Vonasur
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuri-web
Юрий 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Исполнитель с задачей справился.
Приятно было иметь дело. Рекомендую