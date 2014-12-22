Доделать сайт на Drupal + Commerce

До этого с фрилансером делали парсинг каталога с другого сайта, но довести до ума человек не смог. Очень срочно надо доделать вывод каталога на сайте через views и доделать слайдер. Также найдем еще мелочи. Очень срочно. Общаться удобно по скайпу.