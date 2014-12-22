Доделать сайт на Drupal + Commerce

На сайте с движком вордпресс перестали работать комментарии. Нужно исправить ошибку. Появилась ошибка 404.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До этого с фрилансером делали парсинг каталога с другого сайта, но довести до ума человек не смог. Очень срочно надо доделать вывод каталога на сайте через views и доделать слайдер. Также найдем еще мелочи. Очень срочно. Общаться удобно по скайпу.
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