Доработки по битриксу

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно внести ряд доработок по битриксу:

1. Сделать на странице элемента инфоблока вкладки (табы) по приведенному мной примеру.

2. Подредактировать вывод компонента.

3. Изменить шаблон компонента.

Все примеры и доступы предоставлю.

Работа на сегодня, оплата сразу.

Спасибо.

9 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Joomla 2.5 поправить шаблон

    $20

    Необходимо убрать все лишние блоки с шаблона интернет-магазина, перевести некоторые элементы на русский язык, а также вывести нужные модули на нужные страницы. Фотография того как должна выглядеть страница схематично в прикреплении (рисовал от руки) Также ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить подпись к картинке в каталоге на dle

    vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html При наведении на картинку она открывается на весь экран. Необходимо сделать, чтобы на открывшейся картинке в нижней или верхней части показывалось название, под каким сама картинка хранится на сервере. Обязательно указывайте цену.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Современный вывод новостей на сайте WordPress

    $50

    Необходимо реализовать современный вывод новостей на главной странице и в рубриках сайта. Стандартный вывод не подходит (на сайте установлен WordPress версии 2.8). На главной странице необходимо выводить последние новости с максимальным кол-вом просмотров, под каждой ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Moodle

    Необходимо установить платформу moodle на хостинге sweb.ru и разместить тестовый учебный курс От Вас стоимость и сроки.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать правки на сайте.

    Сайт на host cms. TЗ во вложении, правок в принципе мало и легкие но знать данную cms нужно . Так как если справитесь нормально и цены будут адекватные правки будут еще и не одна. Говорите ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправление ошибок на форуме

    $15

    Форум установлен на движке IPB, запущен и уже проходит тестирование. При установке сторонних приложений чата и блога происходит падение форума в белый экран. Необходимо эти ошибки поправить и установить дополнения.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка, натяжка шаблона на joomla, разработка функционала сайта.

    $400

    Пример лучшего магазина в этой тематике http://www.vorota-goroda.ru/ хороший пример по оформлению контента в этой тематике http://www.vorota-vam.ru/section/ Пример хорошего оформления карточки товара http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon Хороший пример корзины товаров https://yadi.sk/i/FqFteaESdVZGc Вот пример адаптивного сайта в нашей тематике http://sar-astoriy.ru ТЗ: 1. форма обратного звонка, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Калькуляторы рассчета стоимости на вордпресс

    $30

    Необходимо сделать 3 разных калькулятора для сайта на вордпрессе. Параметров не очень много. Кроме того, необходимо сделать еще 2 страницы с фильтрами (в одной из них будет также калькулятор еще один). подробности в ЛС. От ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка Корпоративного портала Bitrix

    Требуется разработчик по доработке Корпоративного портала Битрикс. ТЗ вышлю Портал крутится на локалке - к нему доступа нет или через ТимВьювер Готов сделать полный бекап виртуалки Бюджет обсуждается

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад