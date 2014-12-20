Moodle

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок104 просмотра
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Необходимо установить платформу moodle на хостинге sweb.ru и разместить тестовый учебный курс

От Вас стоимость и сроки.

9 лет назад
taras0v
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад