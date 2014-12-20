Исправление ошибок на форуме

$15
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки142 просмотра
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Форум установлен на движке IPB, запущен и уже проходит тестирование. При установке сторонних приложений чата и блога происходит падение форума в белый экран.

Необходимо эти ошибки поправить и установить дополнения.

9 лет назад
Rieltor1
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
googlepwn
Ренат 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$16
1 день
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