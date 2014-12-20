Необходимо сделать 3 разных калькулятора для сайта на вордпрессе. Параметров не очень много. Кроме того, необходимо сделать еще 2 страницы с фильтрами (в одной из них будет также калькулятор еще один). подробности в ЛС. От ...
Верстка, натяжка шаблона на joomla, разработка функционала сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример лучшего магазина в этой тематике http://www.vorota-goroda.ru/
хороший пример по оформлению контента в этой тематике http://www.vorota-vam.ru/section/
Пример хорошего оформления карточки товара http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon
Хороший пример корзины товаров https://yadi.sk/i/FqFteaESdVZGc
Вот пример адаптивного сайта в нашей тематике http://sar-astoriy.ru
ТЗ:
1. форма обратного звонка, форма вызвать замерщика и форма рассчитать цену предлагаю сделать на скрипте пхп, чтобы работал на ajax технологии.
1.1 Для формы вызова замерщика очень хотелось бы сделать возможным следующую опцию: подключить Api карт google или яндекс, чтобы заказчик мог указать на карте маркерои или еще как то, место нахождения своего объекта, далее чтобы карта вместе с заполненной формой отправлялась на почту. Можно отсылать не скрипт карты, а хотябы ссылку на карту, где будет отмечено местоположение объекта.)
2. Фотогаллерея - News Show Pro GK5(выводит материалы категории "Акции", показывает главную картинку материала, выводит заголовок, описание, кнопку подробнее).
3. Поиск по сайту, не знаю какой лучше взять. Надо чтобы и с com_content работал и с JoomShopping или Virtuemart.
4. Адаптивность - макет на bootstrap или же отдельная вёртска под разрешения, которая будет выбираться в зависимости от опредеённого браузера или разрешения экрана? Здесь подскаждите как лучше.
5. Движок магазина на JoomShopping или Virtuemart (Предпочтение нужно отдать более гибкому компоненту для дальнейшей автоматической синхронизации с 1С. Пока без онлайн оплаты с возвожностью в будущем подключить ее. Желательно сценарий оформления заказа на одной странице без переходов на другие страницы.) Функционал магазина нужно делать мощным не уступающим http://www.vorota-goroda.ru
6. callback hunter При запросе на калбек, пользователь вводит телефон, нам на почту приходит письмо и желательно смс на телефон.
7. Для SEO: посоветовать для внутренней перелинковки (использую seolinks)
8. Разработать дизайн следующих страниц в одном стиле с основным дизайном: корзина https://yadi.sk/i/FqFteaESdVZGc , карточка товара ( http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon ) и превью товара
9. Наполнять сайт товарами не требуется, достаточно для демонстрации работоспособности добавить 1-2 страницы куда будет необходимо, текст брать с любого понравившегося сайта.
10. Кнопки оформлять на CSS, не допускается использование кнопок-картинок. Фоны по максимуму везде CSS, не допускается фоны - картинки. Рекомендуется максимальное использование CSS стилей, а не картинок.
11. Адаптивный шаблон должен быть. Очень много работ фрилансеров просмотрел очень мало кто заморачивается с адаптивностью, по пальцам можно пересчитать. Вот пример адаптивного сайта в нашей тематике http://sar-astoriy.ru Сворачивается до мобильного телефона.
Структура сайта (необязательно создавать полную структуру меню, достаточно несколько пунктов для демонстрации, не допускается использование в качестве фонов кнопок меню - картинок, только CSS):
Главная (Модули из ИМ "самое попурное", "Новинки" и т.д.)
-Ворота (Категория, вывод блога материалов с видами ворот)
--Секционные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Секционные ворота Doorhan RSD-01S (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Секционные ворота Doorhan RSD-02 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Откатные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Откатные ворота Doorhan из сэндвич-панелей (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Откатные ворота из профлиста (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--комплектующие для откатных ворот 71 балка (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Распашные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Распашные ворота Doorhan из сэндвич-панелей (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Распашные ворота из профлиста (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Рулонные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Рулонные ворота Doorhan (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Рулонные ворота Alutech (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
-Рольставни (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Doorhan (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Alutech (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
-Шлагбаумы (Категория, вывод блога материалов с видами шлагбаумов)
--Doorhan (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--шлагбаум Doorhan Barrier-3000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--шлагбаум Doorhan Barrier-4000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--шлагбаум Doorhan Barrier-5000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--шлагбаум Doorhan Barrier-6000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)
--Came (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--FAAC (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
--Nice (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)
-Интернет-магазин (можно сделать отдельным пунктом меню, и там делать интернет магазин в привычном понимании, как http://www.vorota-goroda.ru )
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