Верстка, натяжка шаблона на joomla, разработка функционала сайта.

$400
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки179 просмотров
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Пример лучшего магазина в этой тематике http://www.vorota-goroda.ru/

хороший пример по оформлению контента в этой тематике http://www.vorota-vam.ru/section/

Пример хорошего оформления карточки товара http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon

Хороший пример корзины товаров https://yadi.sk/i/FqFteaESdVZGc

Вот пример адаптивного сайта в нашей тематике http://sar-astoriy.ru

ТЗ:

1. форма обратного звонка, форма вызвать замерщика и форма рассчитать цену предлагаю сделать на скрипте пхп, чтобы работал на ajax технологии.

1.1 Для формы вызова замерщика очень хотелось бы сделать возможным следующую опцию: подключить Api карт google или яндекс, чтобы заказчик мог указать на карте маркерои или еще как то, место нахождения своего объекта, далее чтобы карта вместе с заполненной формой отправлялась на почту. Можно отсылать не скрипт карты, а хотябы ссылку на карту, где будет отмечено местоположение объекта.)

2. Фотогаллерея - News Show Pro GK5(выводит материалы категории "Акции", показывает главную картинку материала, выводит заголовок, описание, кнопку подробнее).

3. Поиск по сайту, не знаю какой лучше взять. Надо чтобы и с com_content работал и с JoomShopping или Virtuemart.

4. Адаптивность - макет на bootstrap или же отдельная вёртска под разрешения, которая будет выбираться в зависимости от опредеённого браузера или разрешения экрана? Здесь подскаждите как лучше.

5. Движок магазина на JoomShopping или Virtuemart (Предпочтение нужно отдать более гибкому компоненту для дальнейшей автоматической синхронизации с 1С. Пока без онлайн оплаты с возвожностью в будущем подключить ее. Желательно сценарий оформления заказа на одной странице без переходов на другие страницы.) Функционал магазина нужно делать мощным не уступающим http://www.vorota-goroda.ru

6. callback hunter При запросе на калбек, пользователь вводит телефон, нам на почту приходит письмо и желательно смс на телефон.

7. Для SEO: посоветовать для внутренней перелинковки (использую seolinks)

8. Разработать дизайн следующих страниц в одном стиле с основным дизайном: корзина https://yadi.sk/i/FqFteaESdVZGc , карточка товара ( http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon ) и превью товара

9. Наполнять сайт товарами не требуется, достаточно для демонстрации работоспособности добавить 1-2 страницы куда будет необходимо, текст брать с любого понравившегося сайта.

10. Кнопки оформлять на CSS, не допускается использование кнопок-картинок. Фоны по максимуму везде CSS, не допускается фоны - картинки. Рекомендуется максимальное использование CSS стилей, а не картинок.

11. Адаптивный шаблон должен быть. Очень много работ фрилансеров просмотрел очень мало кто заморачивается с адаптивностью, по пальцам можно пересчитать. Вот пример адаптивного сайта в нашей тематике http://sar-astoriy.ru Сворачивается до мобильного телефона.

Структура сайта (необязательно создавать полную структуру меню, достаточно несколько пунктов для демонстрации, не допускается использование в качестве фонов кнопок меню - картинок, только CSS):

Главная (Модули из ИМ "самое попурное", "Новинки" и т.д.)

-Ворота (Категория, вывод блога материалов с видами ворот)

--Секционные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Секционные ворота Doorhan RSD-01S (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Секционные ворота Doorhan RSD-02 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Откатные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Откатные ворота Doorhan из сэндвич-панелей (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Откатные ворота из профлиста (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--комплектующие для откатных ворот 71 балка (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Распашные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Распашные ворота Doorhan из сэндвич-панелей (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Распашные ворота из профлиста (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Рулонные (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Рулонные ворота Doorhan (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Рулонные ворота Alutech (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

-Рольставни (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Doorhan (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Alutech (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

-Шлагбаумы (Категория, вывод блога материалов с видами шлагбаумов)

--Doorhan (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--шлагбаум Doorhan Barrier-3000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--шлагбаум Doorhan Barrier-4000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--шлагбаум Doorhan Barrier-5000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--шлагбаум Doorhan Barrier-6000 (карточка товара из JoomShopping или Virtuemart)

--Came (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--FAAC (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

--Nice (материал, краткое описание конструкции, производителей, дизайнов. Показ модулей с товарами и ценами из JoomShopping или Virtuemart)

-Интернет-магазин (можно сделать отдельным пунктом меню, и там делать интернет магазин в привычном понимании, как http://www.vorota-goroda.ru )

Joomla
9 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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