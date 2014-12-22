Джумла, в верстке расширить верхнее меню

Необходимо установить CMS Joomla на сайт http://advantis.tk В разделе «сделать заказ» необходимо прописать алгоритм, в зависимости от выбранного товара, меняется выбор характеристик. Например: при выборе ПВХ характеристика: толщина, плотность, формат листов. Если выбираем АКП то толщина ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт http://u-fort.ru/
в верхнем меню не помещаются два пункта.
в верстке шаблона расширить меню и добавить:
Детский праздник
День рождения
если есть проще способ - предложите.
возможно, в две строки сделать или еще что.
срок и стоимость в рублях?
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