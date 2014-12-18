Переработать корзину в CMS Bitrix

Для сайта на CMS Bitrix (http://spetsyug.ru/), на основе решения http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/redsign.activelife/

Необходимо переработать корзину (систему оформления заказа).

Подробное Т.З. о том, что должно получиться -находится во вложении.

Работать предполагается следующим образом:

1. Сайт будет перенесен на тестовый сервер, вам будет предоставлен полный доступ

2. Нужно будет реализовать данный функционал. внешний вид - не принципиален. Можно сделать хоть в таком виде, как в т.з.

Главное - что бы все элементы выполняли свои функции и корректно отрабатывали.

3. После этого, проект будет отдан дизайнеру на проработку (утвержденный дизайнер на задачу уже есть). Когда дизайн будет закончен - нужно будет темизировать имеющуюся корзину в соответствии с ним.

Данное Т.З. является исключительно нашим видением решения задачи. Если у вас есть другие предложения - готовы обсудить и скорректировать работу. Всегда открыты к новым предложениям.