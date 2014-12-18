Корректировки ВордПресс

$30
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок159 просмотров
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Есть интернет-магазин http://xn--h1aendob3ad.com/ на теме "BazarShop" ВордПресс. Некоторые элементы отображаются не корректно. Нужно подкорректировать. ТЗ прикрепил.

9 лет назад
Djazz
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Максим, зарекомендовал себя как специалист высокого уровня, которого рекомендую для сотрудничества. Особенно поразила оперативность и качество исполнения.
Приятно иметь дела с такими людьми.