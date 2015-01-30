Мобильная версия сайта на Joomla

Есть сайт, на котором есть таймлайн постов, отображающейся на главной странице. Но возможность указания даты в публикуемых записях ограничевается 300 летием, нужно добавить возможность публикации статьи под датой 1300 год или 1200
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть действующий сайт на Joomla, для которого нужно сделать мобильную версию.
При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства.
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