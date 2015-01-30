Мобильная версия сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки150 просмотров
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Есть действующий сайт на Joomla, для которого нужно сделать мобильную версию.

При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства.

Joomla
9 лет назад
retnuhten
Андрей 
42 годаКипр
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$50
3 дня
Хорошая работа, спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую