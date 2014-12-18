Перенос сайта на bitrix

Есть сайт, написанный на Zend а админка на Bitrix. Нужно перенести его с одного сервера на второй.

начать нужно сегодня, как можно раньше. от вас ценна и срок.

кто справится с работой, то может поучаствовать в проекте http://www.weblancer.net/projects/654586.html