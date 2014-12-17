Убрать вирус, обновить CMS

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок134 просмотра
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Есть старый СДЛ: www.viktor-tsoy.com

Сделан давно. CMS сайта - DLE, доступа к CMS нет. Есть доступы к FTP и phpmyadmin, думаю, сбросить пароли доступа в админку сайта труда не составит.

Необходимо убрать вирус с сайта, обновить DLE, чтобы закрыть дыры.

Срок - не горит.

Жду предложений по стоимости данной работы.

9 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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