Убрать вирус, обновить CMS

Добрый день! Требуется доработка сайта на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/. ТЗ для доработки здесь: https://docs.google.com/document/d/1YzjSGPCaEGUknb3bBOlGA-4D3sHlhS57nECIhd0gBxU/edit?usp=sharing При подаче заявки просьба указать стоимость и сроки работ. Оплата - желательно на карту Приватбанка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый СДЛ: www.viktor-tsoy.com
Сделан давно. CMS сайта - DLE, доступа к CMS нет. Есть доступы к FTP и phpmyadmin, думаю, сбросить пароли доступа в админку сайта труда не составит.
Необходимо убрать вирус с сайта, обновить DLE, чтобы закрыть дыры.
Срок - не горит.
Жду предложений по стоимости данной работы.
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