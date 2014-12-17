Перенос сайта на другой хостинг, движок CMSimple

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок150 просмотров
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Нужно перенести сайт на другой хостинг. Движок CMSimple. Файлы перенесены, но сайт не запускается. Найти ошибку и исправить.

9 лет назад
noahbk
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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