Работа для специалиста по Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки149 просмотров
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На сдельную работу требуется специалист по работе с CMS Maxystore (по сути, немного перепиленный Opencart)

В приложении к задаче ТЗ, которое необходимо внедрить как можно скорее.

В случае успешного внедрения, появится больше работы.

В заявках указывайте портфолио, стоимость работы на внедрение ТЗ и контакты для связи (желательно skype).

Оплата работы строго в рублях!

OpenCart
9 лет назад
K-S
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад