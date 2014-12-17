Работа для специалиста по Opencart

Добрый день. Мой проект который не закончил предыдущий программист, там всё работает есть просто недочёты которые он отказался исправлять, ссылаясь на большую занятость и нехватку времени. Сайт написан на yii. Изменить 1 кнопку точнее ссылку с неё, и на загружаемой ...