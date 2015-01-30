Повесить сайт на cms + доработки

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Системы управления (CMS)Завершен8 заявок250 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов.

Пожелание к CMS — удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms.

http://design.brandstore.ru/

ТЗ https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing

От Вас — сроки и стоимость реализации.

Привилегии тем, кто готов плотно работать и сегодня сдать полностью работу!

Оплата в ЯД, АльфаБанк или ВМР/ВМЗ.

9 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$30
1 день
Все в рамках ТЗ сделал. Рекомендую!
Четко поставленное тз, приятное общение, оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.