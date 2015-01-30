Повесить сайт на cms + доработки

Кратко, что необходимо. Верстка есть: 1) залить на хостинг 2) натянуть верстку на joomla 3) чтобы работало: - регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.) - комментарии к видео/ текстам - купоны на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов.
Пожелание к CMS — удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing
От Вас — сроки и стоимость реализации.
Привилегии тем, кто готов плотно работать и сегодня сдать полностью работу!
Оплата в ЯД, АльфаБанк или ВМР/ВМЗ.
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