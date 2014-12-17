Drupal. перестали загружаться картинки к постам

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок165 просмотров
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1.добавил страницу к ней добавил картинок

через неделю тоже самое не смог сделать

на сайте ничего не менялось

- это основная беда

2. поставить модуль. чтобы авторы, которые добавляют статью на сайт сначала проверялись модератором. А не сразу публиковались на сайте

Drupal
9 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)