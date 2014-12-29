Кратко, что необходимо. Верстка есть: 1) залить на хостинг 2) натянуть верстку на joomla 3) чтобы работало: - регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.) - комментарии к видео/ текстам - купоны на ...
Привязать шаблон к двигателю + написать модуль
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купил шаблон на тематику Авиабилетов.
Нужно!
1. Привязать сверстанный шаблон к двигателю Wordpress с модулем Woocommerce (или более удобный на ваш взгляд вариант)
2. Написать модуль взаимодействия с сайтом WEGO.com для отправки и получения данных через http post в формате JSON. Полная информация как это сделать тут - http://support.wan.travel/hc/en-us/articles/200191669
Регистрация юзера не нужна! Только процесс нахождения нужного билета и заказ его через сайт. Заказ остается в админке, человеку высылается на мыло письмо со всеми данными и все!
Процесс работы таков: После всех оговорок и договоренностей, я посылаю вам шаблон, вы все делаете и показываете как это работает на вашем хостинге. Я оплачиваю и вы посылаете мне архив.
Желательно чтобы один человек занимался обоими позициями.
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