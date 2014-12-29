Привязать шаблон к двигателю + написать модуль

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка190 просмотров
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Купил шаблон на тематику Авиабилетов.

Нужно!

1. Привязать сверстанный шаблон к двигателю Wordpress с модулем Woocommerce (или более удобный на ваш взгляд вариант)

2. Написать модуль взаимодействия с сайтом WEGO.com для отправки и получения данных через http post в формате JSON. Полная информация как это сделать тут - http://support.wan.travel/hc/en-us/articles/200191669

Регистрация юзера не нужна! Только процесс нахождения нужного билета и заказ его через сайт. Заказ остается в админке, человеку высылается на мыло письмо со всеми данными и все!

Процесс работы таков: После всех оговорок и договоренностей, я посылаю вам шаблон, вы все делаете и показываете как это работает на вашем хостинге. Я оплачиваю и вы посылаете мне архив.

Желательно чтобы один человек занимался обоими позициями.

9 лет назад
alexbold313
40 летРумыния
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alittlebitmore
Кузнецов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-1)
9 лет назад
$100
1 день
Очень рад знакомству с Алексеем. Он единственный человек, который помог в моем вопросе. Сделал все отлично! Многое от себя добавил что было очень приятно. Высоко продуктивен и человек слова. Обязательно буду работать с ним в будущем. Рекомендую!
Прекрасный работодатель, адекватно относится к постановке задачи и оплате, сам предложил вариант, при котором никто не будет обманут. Так же порадовала сложность и интересность задачи. Рекомендую всем.