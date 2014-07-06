alexbold313

Тематика авиабилеты. Надо исправить: - Не корректно работает показ рейсов. - Если рейс отсутствует, то тоже выдает ошибку - Не корректно отображает и работает на телефонах и таблетках ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Тематика авиабилеты Что надо сделать: 1) Написать скрипт генерации случайных чисел. (Ниже описание) 2) Поправить календарь на первой странице 3) Сделать генерацию отчета после заказа. Посылается на маил клиента. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
С нуля создать аккаунт на адвордах. Пройти проверку на новый вебсайт. (Вебсайт ни разу не использовал адворды) Написать объявления и подобрать ключевые слова. Тематика - Cheap Airline Tickets Страна - ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Купил шаблон на тематику Авиабилетов. Нужно! 1. Привязать сверстанный шаблон к двигателю Wordpress с модулем Woocommerce (или более удобный на ваш взгляд вариант) 2. Написать модуль взаимодействия с сайтом WEGO.com для отправки и получения ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
10 лет назад
HTML
Оперативно разъяснял подробности, щедро оплачивал правки и создал все условия для удобной работы. Впечатления в целом приятные.
Ответный отзыв
Очень хороший и исполнительный человек. Сделал все как я просил и даже собственные идеи внес в проект. Рекомендую
$100
10 баллов
10 лет назад
WooCommerceWordPress
Прекрасный работодатель, адекватно относится к постановке задачи и оплате, сам предложил вариант, при котором никто не будет обманут. Так же порадовала сложность и интересность задачи. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Очень рад знакомству с Алексеем. Он единственный человек, который помог в моем вопросе. Сделал все отлично! Многое от себя добавил что было очень приятно. Высоко продуктивен и человек слова. Обязательно буду работать с ним в будущем. Рекомендую!