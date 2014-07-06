alexbold313

Александр Болденко alexbold313

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bodqhrohro
Богдан 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Закончить 4 легких пункта
HTML
Оперативно разъяснял подробности, щедро оплачивал правки и создал все условия для удобной работы. Впечатления в целом приятные.
Очень хороший и исполнительный человек. Сделал все как я просил и даже собственные идеи внес в проект. Рекомендую
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alittlebitmore
Кузнецов 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
$100
10 баллов
10 лет назад
Привязать шаблон к двигателю + написать модуль
WooCommerceWordPress
Прекрасный работодатель, адекватно относится к постановке задачи и оплате, сам предложил вариант, при котором никто не будет обманут. Так же порадовала сложность и интересность задачи. Рекомендую всем.
Очень рад знакомству с Алексеем. Он единственный человек, который помог в моем вопросе. Сделал все отлично! Многое от себя добавил что было очень приятно. Высоко продуктивен и человек слова. Обязательно буду работать с ним в будущем. Рекомендую!
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