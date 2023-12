Закончить 4 легких пункта

Тематика авиабилеты

Что надо сделать:

1) Написать скрипт генерации случайных чисел. (Ниже описание)

2) Поправить календарь на первой странице

3) Сделать генерацию отчета после заказа. Посылается на маил клиента.

4) Добавить поля на странице оформления заказов, чуть поменять названия уже имеющимся и добавить тоже самое чтобы было видно в админке.

Многое делается прямо в HTML и не должно занять много времени. После выполнения этого, за отдельную плату надо будет на этот же двигатель прикрутить поиск гостиниц. Адрес сайта посылаю в личку заинтересованным фрилансерам.

И так:

1. календарь на первой странице. При нажатии на дату вылета чтобы автоматом переключался на дату возврата.

2. Сделать отчет о заказе билета после проплаты. Должен приходить на емаил клиента. внутри письма должно быть:

а) сперва логотип компании (слева вверху).

б) ниже данные клиента (billing information). кто заказал, его адрес и т.д.

и ниже - booking reference: KDUF48T в системе должен генерироваться код для каждого клиента. Сделать скрипт генерации номеров (этот код должен быть уникален. чтобы находить клиента. он 7 значный, буквы и цифры. буквы все большие) Этот код присваивается клиенту. далее идет текст -

Dear customer. we have great pleasure enclosing the documentation relating to the recent booking you have made with "mydomain.com" please check the details carefully and should you have any questions please contact our customer contact team 01772 386366 or email your enquiry to us at [email protected] and we will be happy to assist you.

Thank you once again for booking with "mydomain.com" – we hope you have a fantastic trip.

Kind regards the "mydomain.com" team

ниже полная информация по полету, сколько человек, куда летят, общий счет и т.д (во всю ширину экрана). Можно просто скопировать таблицу с данными на третьей странице справа. Там вся информация.

и ниже информация на английском ->

when you book a flight and pay in full at the time of booking, we will send your flight tickets during 24 hours. a charge for airline failure protection is made on all flight bookings so that in the event the airline ceases to trade, we are able to arrange alternative flights (if available), or issue you with a refund, as appropriate. see the terms and conditions.

this flight is sold as agent of the airline(s) named on the ticket and is not protected under the atol scheme.

important notice: This is an important document you must retain this as you will need it if your travel arrangements are protected under a scheme of financial protection and you need to make a claim.

you will receive your travel documents 28 days prior to departure. Enhanced security measures have been introduced on services to and from the uk and by the transport security administration in the united states on select services to the u.s.

customers travelling on flights to and from the uk and to the usa who are randomly selected to undergo additional screening may be required to remove footwear and from hand baggage all electrical equipment including portable electronic devices such as laptops, ipads, smart phones, and cameras larger than a standard mobile phone and power up the device to demonstrate functionality.

passengers are advised to ensure that their electronic devices are charged before travel. devices that do not power on may not be permitted on-board the aircraft. Further information is available at the uk dft website - https://www.gov.uk/government/news/aviation-security-update and the usa tsa website - http://www.tsa.gov/press/releases/2014/07/06/enhanced-security-measures-certain-airports-overseas

if you are travelling to the united states you will need to complete the enhanced security entry requirements using the online visa waiver form (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html), failure to do so will result in denied boarding.

Желательно сделать поле в админке, чтобы вносить изменения в текст отсылаемого письма!

3. На страницы заполнения информации: Фраза Please enter your information - заменить на Please enter your billing information. Там уже есть поля для заполнения, но мне надо сделать следующие поля

First name

Last name

Country (должен высвечиваться список)

State

Billing address

Zip code

E-mail

Phone number

в этом порядке.

-------------------------------------------------

Ниже чуть поменять названия полей

Пол - остается

Name - First Name

Surename - Last Name

Date of Birth - остается

Citizenship - Pasport Number

Expiry Date - Expiration Date

-----------------------------------------------

Введеные данные должны быть отражены в админке в разделе заказы. Тут генерируется booking reference. Так же число когда размещен заказ.

-Ниже галочка - All information is correct должна быть выключена. Ее необходимо включать клиенту. Тоже самое с галочкой в самом низу - By completing this booking I agree...