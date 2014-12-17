Настройка AdWords. Тематика Cheap Airline Tickets (US)

С нуля создать аккаунт на адвордах.

Пройти проверку на новый вебсайт. (Вебсайт ни разу не использовал адворды)

Написать объявления и подобрать ключевые слова.

Тематика - Cheap Airline Tickets

Страна - США

Язык - Английский

Бюджет на трафик 100 долларов в день для начала. (Далее будет увеличиваться) Нужно знать примерно какое количество реальных уникальных посетителей можно привести на эту сумму. (Цена за клик)

Хочу услышать от вас, как и почему лучше использовать деньги на выбранные вами ключевые слова.

Можно использовать другие виды контекстной рекламы. В общем ищу человека, который компетентен в этой сфере.

Спасибо