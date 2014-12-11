Нужно настроить диеркт

$15
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки102 просмотра
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Нужно настроить кампанию по продаже земельных участков по стратегии цены клика не более 0.1 у.е.

Аккаунт direct зарегистрирован, нужно созать суб-счет и дать несколько объевлений с таргетингом на регион, подобрать ключевые слова и текст объявления. Сайт лэндинга скину в ПМ

Плюс нужно настроить еще одну кампанию

Бюджет не более 10-15 долларов на каждую

9 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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