Нужно настроить диеркт

Нужно настроить кампанию по продаже земельных участков по стратегии цены клика не более 0.1 у.е.

Аккаунт direct зарегистрирован, нужно созать суб-счет и дать несколько объевлений с таргетингом на регион, подобрать ключевые слова и текст объявления. Сайт лэндинга скину в ПМ

Плюс нужно настроить еще одну кампанию

Бюджет не более 10-15 долларов на каждую