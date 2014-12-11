Настройка Яндекс директа тематика Инфобизнес

Требуется человек, который может и умеет профессионально настраивать Яндекс директ и зарабатывать на этом хорошие деньги.

Тематика инфобизнес курсы самоподготовки по психологии. Необходимо качественно и профессионально оптимизировать текущую компанию или настроить с нуля.

stistart.com/s/s/3e1/ вот LP на который делаем настройку.

В идеале нужен человек, работавший с схожими тематиками и имеет успешные кейсы.

Готовы платить за результаты и успешную компанию, также возможен процент с продажи курсов.

Конверсия курсов по тематическому трафику очень хорошая.

Напишите пожалуйста каким опытом обладаете с примерами проектов, которые уже есть у вас в портфолио.