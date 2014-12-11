Необходима комплексная реклама сайта в сети интернет по автомобильной тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка Яндекс директа тематика Инфобизнес
Требуется человек, который может и умеет профессионально настраивать Яндекс директ и зарабатывать на этом хорошие деньги.
Тематика инфобизнес курсы самоподготовки по психологии. Необходимо качественно и профессионально оптимизировать текущую компанию или настроить с нуля.
stistart.com/s/s/3e1/ вот LP на который делаем настройку.
В идеале нужен человек, работавший с схожими тематиками и имеет успешные кейсы.
Готовы платить за результаты и успешную компанию, также возможен процент с продажи курсов.
Конверсия курсов по тематическому трафику очень хорошая.
Напишите пожалуйста каким опытом обладаете с примерами проектов, которые уже есть у вас в портфолио.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама28 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист, который сможет вести компанию, мониторить ставки, повышать ctr и т.д. Магазин Автоаксессуаров www.acover.ru рекламная компания есть, которая работает, но нет в времени ей заниматься. Если Ваша работа сводится к написанию шаблонных объявлений и закачка их ...Завершен9 лет назад
Только составление. Настройка и ведение - не нужно. Сам разбираюсь в Директе на должном уровне. Поэтому работу приму только максимально качественную. Ожидаю от исполнителя увидеть составление полного СЯ для контекста (например, Кей Коллектором), обоснованный выбор фраз ...Завершен9 лет назад
Нужен Фрилансер для создания и ведения рекламных компаний (Директ, Адвордс) для интернет магазина кожаных изделий. Магазину более 2.5 лет. Качественные кожаные изделия ( браслеты, ремни и т.д.) Задача: Нужно составить грамотную компанию в яндекс директ ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна контекстная реклама для сайта-визитки клуба знакомств. Интересуют: Сроки, стоимость (разовая и/или ежемесячная), место ссылки в поисковиках по запросу (Топ 30, 20, 10...)Контекстная реклама17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужна рекламная компания по ремонту телефонов и планшетовЗавершен9 лет назад
Необходимо создать не большую рекламную компанию (200-250 объявлений). Продавать будем мобильные телефоны. Необходимо сделать разный текст объявлений для поиска и тематики, 90% объявлений будут низкочастотными с одинаковым текстом (за исключением название модели телефона и цены) ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить контекстную рекламу для турагентства. В соответствии с выбранными направлениями подобрать списки запросов для рекламы. Сроки исполнения 1-2 дня. Нужны обязательно быстрые ссылки для объявлений. Ключевые слова приблизительно подобраны, много слов ...Завершен9 лет назад