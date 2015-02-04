Настройка кампании в Яндекс.Директ

Контекстная рекламаЗавершен20 заявок191 просмотр
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Есть туристический лендинг турфирмы, регион Сочи. Нужно хорошо (прибыльно) настроить кампанию в яндекс-директе, чтобы цена клика была недорогой, и трафик шёл исправно (конкурентов мало, но есть).

Также нужна консультация по дальнейшему ведению этой кампании.

9 лет назад
legorii
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
9 лет назад
$60
3 дня
Всё ок, будем сотрудничать и далее, хороший исполнитель.
Все отлично. Рекомендую...
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