Настроить кампанию ЯД

Необходимо настроить компанию в яндекс директе. Сайт продает мебель. Исполнителю предоставлю сайт.

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Можно просто подготовить файлик для импорта в компанию остальные настройки сами произведем.

Объявления необязательно выдумывать прям разные при разные, главное что бы по смыслу подходили, и в тексте объявления встречалось слово запроса.

Бюджет 1000 р. (кто сделает вдруг дешевле приоритет им)

Объявлений штук 200-300 нужно