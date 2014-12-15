Нужен специалист, который сможет вести компанию, мониторить ставки, повышать ctr и т.д. Магазин Автоаксессуаров www.acover.ru рекламная компания есть, которая работает, но нет в времени ей заниматься. Если Ваша работа сводится к написанию шаблонных объявлений и закачка их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо создать Landing Page.цель продажа горящих туров.размещение на странице несколько стран с горящими предложениями.Продвижение через контекстную рекламу.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо настроить компанию в яндекс директе. Сайт продает мебель. Исполнителю предоставлю сайт. Разделы сайта: Модульные диваны Раскладные диваны Угловые диваны Мини диваны Кухонные диваны Кровати Офисные диваны Кресла и пуфы Эксклюзив Гардеробные системы Диваны Настройка по Красноярску Можно просто подготовить файлик для импорта в компанию остальные настройки сами ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $90
Создать компании как минимум из 400 максимум 1000 объявлений.По продаже коттеджей .танхаусов, домов в Санкт-Петербурге.Проработать минус слова.Завершен9 лет назад
- $15
Нужно настроить кампанию по продаже земельных участков по стратегии цены клика не более 0.1 у.е. Аккаунт direct зарегистрирован, нужно созать суб-счет и дать несколько объевлений с таргетингом на регион, подобрать ключевые слова и текст ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Настройка Яндекс директа тематика Инфобизнес Требуется человек, который может и умеет профессионально настраивать Яндекс директ и зарабатывать на этом хорошие деньги. Тематика инфобизнес курсы самоподготовки по психологии. Необходимо качественно и профессионально оптимизировать текущую компанию ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть туристический лендинг турфирмы, регион Сочи. Нужно хорошо (прибыльно) настроить кампанию в яндекс-директе, чтобы цена клика была недорогой, и трафик шёл исправно (конкурентов мало, но есть). Также нужна консультация по дальнейшему ведению этой кампании.Завершен9 лет назад
Только составление. Настройка и ведение - не нужно. Сам разбираюсь в Директе на должном уровне. Поэтому работу приму только максимально качественную. Ожидаю от исполнителя увидеть составление полного СЯ для контекста (например, Кей Коллектором), обоснованный выбор фраз ...Завершен9 лет назад