Настроить раздел каталога товаров на Битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки124 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить на сайт новый раздел в каталог товаров со своим набором свойств.

Разделы и товары в Битриксе уже созданы, а также есть готовая верстка для страниц каталога.

Подробное ТЗ https://www.evernote.com/l/ASeRuNkdQJNLkbZ8poQT07RvpXQk6LF0LK4

Проект нужно выполнить максимально оперативно.

Жду ваши предложения по цене и срокам.

9 лет назад
ivantsyganov
Иван 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад