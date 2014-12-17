Интернет магазин MODX

1.добавил страницу к ней добавил картинок через неделю тоже самое не смог сделать на сайте ничего не менялось - это основная беда 2. поставить модуль. чтобы авторы, которые добавляют статью на сайт сначала проверялись модератором. А не сразу публиковались ...