Интернет магазин MODX

Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов. Пожелание к CMS — удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms. http://design.brandstore.ru/ ТЗ https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing От Вас — сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать интернет магазин на modx.
ТЗ по запросу. Оставляйте заявки кто сейчас свободен.
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