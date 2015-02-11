Создание интернет магазина

Системы управления (CMS)Завершен21 заявка315 просмотров
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Требуется создать интернет магазин такого плана http://www.drankgigant.nl/, напишите цмс на которой будет реализовано, сроки и сумму

9 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lancx2010
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
10 дней
положительные впечатления от работы
Заказчик хороший. Рекомендую.