Престашоп подправить адаптивность

Необходимо реализовать на сайте , а именно странице http://webinar.name/tarifnie-plani/tarifnie-plani вывод стоимости тарифов в разных валютах с учетом месторасположения клиента. Тоесть клиенты из России и Казахстана при заходе на страницу будут видеть стоимость в рублях, клиенты из Украины ...