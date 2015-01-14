Добрый день! Требуется доработка сайта на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/. ТЗ для доработки здесь: https://docs.google.com/document/d/1YzjSGPCaEGUknb3bBOlGA-4D3sHlhS57nECIhd0gBxU/edit?usp=sharing При подаче заявки просьба указать стоимость и сроки работ. Оплата - желательно на карту Приватбанка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка на CMS Wordpress.
Бюджет: $60
Сроки: к 22.12.2014г. вывести полностью главную страницу, к 25.12.2014 г. - весь сайт.
Предоплата: 50%
Изучите макет сайта, будут еще внесены незначительные изменения на странице рубрики и странице одной записи.
Жду комментариев.
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