Верстка на CMS Wordpress

Все было выполнено на высшем уровне. Отличный специалист. + Была задержка в работе по нашей вине. Оксане пришлось ждать несколько дней обещанного макета, но в нужный момент все было сделано ею быстро и качественно. Благодарю. Рекомендую. Будем сотрудничать.