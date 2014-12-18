Импорт H1 и meta-description через MySQL (либо скриптом), WordPress

Для информационного сайта в рамках оптимизации внутренней структуры есть необходимость массированно внести изменения в текстовые страницы (500+ страниц).

Суть изменений - добавить/изменить мета-дескрипшн и заголовок страницы (H1)

Есть гугль-докс (таблица) с урлами и соответствующими H1 + meta-desc.

Вручную колбасить - очень лень, соотв. ищу сведущего специалиста, который поможет это сделать "пакетно" или автоматизировать размещение.

CMS - WordPress. Вполне возможно, подобные решения для нее уже существуют, но я о них не знаю. За наводку на подобное также заплачу.