Есть действующий сайт на Joomla, для которого нужно сделать мобильную версию. При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства.
Импорт H1 и meta-description через MySQL (либо скриптом), WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для информационного сайта в рамках оптимизации внутренней структуры есть необходимость массированно внести изменения в текстовые страницы (500+ страниц).
Суть изменений - добавить/изменить мета-дескрипшн и заголовок страницы (H1)
Есть гугль-докс (таблица) с урлами и соответствующими H1 + meta-desc.
Вручную колбасить - очень лень, соотв. ищу сведущего специалиста, который поможет это сделать "пакетно" или автоматизировать размещение.
CMS - WordPress. Вполне возможно, подобные решения для нее уже существуют, но я о них не знаю. За наводку на подобное также заплачу.
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