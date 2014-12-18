Сайт на шаблоне

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок181 просмотр
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Требуется доработать шаблон Joomla до моей структуры.

Шаблон http://demo.gavick.com/joomla25/instyle/

Макет с нужной структурой скину кандидатам.

9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)