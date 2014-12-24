Сделать шаблон WP или попробовать скопировать аналог с Амер. сайта

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть американский сайт http://www.nydollsclub.com/ он сделан на WP

мы тоже делаем сайт на Wordpress и нужно со всеми плагинами и модулями скопировать шаблон дизайна

грубо говоря сделать его аналог.

А также помочь чтобы разделы стали русскими русскую кодировку изменение шаблона поддерживало.

Интересует цена и нужно очень срочно, времени мало

9 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$11
1 день
Все отлично! Рекомендую, человек понимающий и профессионал!
Приятно было работать.