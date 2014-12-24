Сделать шаблон WP или попробовать скопировать аналог с Амер. сайта

Есть американский сайт http://www.nydollsclub.com/ он сделан на WP

мы тоже делаем сайт на Wordpress и нужно со всеми плагинами и модулями скопировать шаблон дизайна

грубо говоря сделать его аналог.

А также помочь чтобы разделы стали русскими русскую кодировку изменение шаблона поддерживало.

Интересует цена и нужно очень срочно, времени мало