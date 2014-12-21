Перенести форум с phpBB на vbulletin

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки112 просмотров
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Необходимо переконвертировать базу и поменять форумный движок с phpBB на vbulletin 3 версии.

Настроить его и установить дополнения + настроить антиспам.

Более подробно обсудим в личной переписке.

PHP
9 лет назад
nixell
Юрий 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
the_azeroth
Виталий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Переезд прошел без осложнений, благодарю за работу.
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