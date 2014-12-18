Натянуть сайт на Joomla

Здравствуйте,необходимо натянуть верстку (доделывается) http://www.pro-verstka.ru/preview/1illusion-desing.html/index.html на CMS Wordpress с максимальной оптимизацией и использованием плагинов для удобства и быстрой работы. Нужен,человек,который хорошо разбирается в данном движке, свободном в нем работает и который подскажет что и где надо ...