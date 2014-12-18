Образовательный сайт

Есть американский сайт http://www.nydollsclub.com/ он сделан на WP мы тоже делаем сайт на Wordpress и нужно со всеми плагинами и модулями скопировать шаблон дизайна грубо говоря сделать его аналог. А также помочь чтобы разделы стали русскими русскую кодировку ...