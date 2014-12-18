Образовательный сайт

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$940
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок209 просмотров
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1.CMS самописная

2.Шаблон----->HTML5&CSS3&JS современные

3.Регистрация авторизация

4.Комментарии----->Для добавления комментариев надо войти в систему.

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6.Обязательно SEO в топ 10

9 лет назад
akurman
Абылай 
25 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад