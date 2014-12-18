Натяжка на Wordpress

Здравствуйте,необходимо натянуть верстку (доделывается) http://www.pro-verstka.ru/preview/1illusion-desing.html/index.html

на CMS Wordpress с максимальной оптимизацией и использованием плагинов для удобства и быстрой работы.

Нужен,человек,который хорошо разбирается в данном движке, свободном в нем работает и который подскажет что и где надо еще сделать для улучшения.

Общение по Skype. ТЗ прикрепляю

Жду от вас ценовые предложения и сроки!