Натяжка на Wordpress

Есть действующий сайт на Joomla, для которого нужно сделать мобильную версию. При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо натянуть верстку (доделывается) http://www.pro-verstka.ru/preview/1illusion-desing.html/index.html
на CMS Wordpress с максимальной оптимизацией и использованием плагинов для удобства и быстрой работы.
Нужен,человек,который хорошо разбирается в данном движке, свободном в нем работает и который подскажет что и где надо еще сделать для улучшения.
Общение по Skype. ТЗ прикрепляю
Жду от вас ценовые предложения и сроки!
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