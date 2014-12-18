Натяжка на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок148 просмотров
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Здравствуйте,необходимо натянуть верстку (доделывается) http://www.pro-verstka.ru/preview/1illusion-desing.html/index.html

на CMS Wordpress с максимальной оптимизацией и использованием плагинов для удобства и быстрой работы.

Нужен,человек,который хорошо разбирается в данном движке, свободном в нем работает и который подскажет что и где надо еще сделать для улучшения.

Общение по Skype. ТЗ прикрепляю

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WordPress
9 лет назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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