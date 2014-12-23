Необходимо установить CMS Joomla на сайт http://advantis.tk В разделе «сделать заказ» необходимо прописать алгоритм, в зависимости от выбранного товара, меняется выбор характеристик. Например: при выборе ПВХ характеристика: толщина, плотность, формат листов. Если выбираем АКП то толщина ...
Обновить шаблон сайта с Joomla 1.5 до Joomla 3.3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
http://beer.pro-sait.ru - старая версия Джумлы 1.5
и
http://beer.pro-sait.ru/jupgrade/ - новая версия Джумлы 3.3
Требуется обновить шаблон с версии 1.5 до вер. 3.3 (шаблон должен быть максимально приближенный к оригиналу).
Стоимость — 700 руб.
Сроки — 2 дня.
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