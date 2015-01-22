Верстка

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок188 просмотров
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Добрый день, нужно сделать верстку макетов

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сайт информационный, сроки до понедельника

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9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
plan_v
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$120
4 дня
Нормально
За один проект расплатился, за второй нет. Месяц жду, обещает заплатить, но пока безрезультатно.
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