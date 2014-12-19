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Сверстать и установить сайт гостиницы на CMS Bitrix
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Здравствуйте. Необходимо сверстать и установить на CMS Bitrix сайт гостиницы.
Дизайн минималистичный, примерное 7-8 страниц.
Стандартный набор страниц – главная, номера, отзывы, текстовая, банкетный зал.
Из функционала:
- слайдер;
- форма бронирования номера, заявка падает на почту, интеграции нет;
- формы заявки, обратный звонок.
Исполнитель должен:
- сверстать сайт точь-в-точь, как на макете, никакой примерной верстки;
- настроить все инфоблоки и области редактирования с точки зрения удобства для редактирования и ТЗ;
- быть на связи.
Если проект будет сделан хорошо, как технически, так и финансово и мы сработаемся, то возможно сотрудничество.
Бюджет - 10 000р.
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