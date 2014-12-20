Немного работы по сайту на вордпрессе

Сайт на host cms. TЗ во вложении, правок в принципе мало и легкие но знать данную cms нужно . Так как если справитесь нормально и цены будут адекватные правки будут еще и не одна. Говорите ...
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