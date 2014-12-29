Современный вывод новостей на сайте WordPress

$50
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок159 просмотров
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Необходимо реализовать современный вывод новостей на главной странице и в рубриках сайта. Стандартный вывод не подходит (на сайте установлен WordPress версии 2.8). На главной странице необходимо выводить последние новости с максимальным кол-вом просмотров, под каждой записью - последние новости из данной рубрики. Функция подсчета количества просмотров уже реализована на сайте. Кандидату вышлю подробное ТЗ.

Реализовать данное задание можно в виде плагина или средствами php.

Жду ваши предложения со сроками и ценами. Приоритет ответственному и внимательному исполнителю, который готов приступить к реализации в ближайшие дни. Со школьниками не работаю.

WordPress
9 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$60
3 дня
Сотрудничеством остался доволен, вложились практически в оговоренный срок, в результате проверки указал на мелкие баги, которые оперативно устранились по ходу переписки. Зная свой сайт (множество различных правок и доработок), могу рекомендовать Сергея как отличного специалиста в области ВордПресса. Думаю будем продолжать сотрудничество и в дальнейшем.
Отличный заказчик! Четко формулируется ТЗ, все правки оплачиваются, всё своевременно. Буду рад работать и дальше вместе :)