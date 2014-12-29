Современный вывод новостей на сайте WordPress

Необходимо реализовать современный вывод новостей на главной странице и в рубриках сайта. Стандартный вывод не подходит (на сайте установлен WordPress версии 2.8). На главной странице необходимо выводить последние новости с максимальным кол-вом просмотров, под каждой записью - последние новости из данной рубрики. Функция подсчета количества просмотров уже реализована на сайте. Кандидату вышлю подробное ТЗ.

Реализовать данное задание можно в виде плагина или средствами php.

Жду ваши предложения со сроками и ценами. Приоритет ответственному и внимательному исполнителю, который готов приступить к реализации в ближайшие дни. Со школьниками не работаю.