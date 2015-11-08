Создание сайтов и программирование под Wordpress, качественная верстка.
Давно (более 4х лет) работаю с Wordpress, поэтому знаю его очень хорошо, способен разработать сайт любой сложности на этом движке.
Занимаюсь созданием тем, настройкой, написанием скриптов и плагинов под этот движок.
Кроме WP занимаюсь HTML-вёрсткой.
Вёрстка валидная и кроссбраузерная.
Обсуждение проекта - в ЛС сервиса, потом уже по мере работы можно перебраться в icq/skype.
Начинаю работу только после выбора меня исполнителем.
Без предоплаты/СБС не работаю.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$17
10 баллов
8 лет назад
Была пара неточностей, но разобрались с этим очень быстро. Дело свое знает, я довольная работой. Приятный бонус - общаться очень комфортно)
Ответный отзыв
Отличная заказчица, оплата вовремя, постановка задачи точная, рад работать и дальше :)
$20
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую этого специалиста , воспользовался его услугами . Результат просто впечатлил. Работаем дальше. Если нужны рекомендации по данному специалисту пишите ,Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, работали уже по этому сайту не в первый раз, оплата как всегда сразу после окончания работы :) Всё в порядке, рекомендую.
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Приятно удивило постоянные сообщение о ходе работы. Это какая-то редкость у фрилансеров! Быстро и точно все сделал. Очень довольна сотрудничеством.РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё время на связи, оплата сразу же после окончания проекта. Буду рад работать дальше :)
$100
8 баллов
8 лет назад
Все ок, работали. Человек выполняет работу норм
Ответный отзыв
Отличный заказчик, постановка задачи всегда чёткая, оплата вовремя. Буду рад поработать еще.
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