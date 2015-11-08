Создание сайтов и программирование под Wordpress, качественная верстка.

Давно (более 4х лет) работаю с Wordpress, поэтому знаю его очень хорошо, способен разработать сайт любой сложности на этом движке.

Занимаюсь созданием тем, настройкой, написанием скриптов и плагинов под этот движок.

Кроме WP занимаюсь HTML-вёрсткой.

Вёрстка валидная и кроссбраузерная.

Обсуждение проекта - в ЛС сервиса, потом уже по мере работы можно перебраться в icq/skype.

Начинаю работу только после выбора меня исполнителем.

Без предоплаты/СБС не работаю.