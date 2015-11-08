Serget

Сергей Serget

 
33 годаУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайтов и программирование под Wordpress, качественная верстка.

Давно (более 4х лет) работаю с Wordpress, поэтому знаю его очень хорошо, способен разработать сайт любой сложности на этом движке.

Занимаюсь созданием тем, настройкой, написанием скриптов и плагинов под этот движок.

Кроме WP занимаюсь HTML-вёрсткой.

Вёрстка валидная и кроссбраузерная.

Обсуждение проекта - в ЛС сервиса, потом уже по мере работы можно перебраться в icq/skype.

Начинаю работу только после выбора меня исполнителем.

Без предоплаты/СБС не работаю.

WordPressHTML
Отзывы заказчиков
Avantgardist
Вадим 
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Доработать верстку и структуру сайта на Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tatyanamlk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Доработка интернет-магазина
Была пара неточностей, но разобрались с этим очень быстро. Дело свое знает, я довольная работой. Приятный бонус - общаться очень комфортно)
Отличная заказчица, оплата вовремя, постановка задачи точная, рад работать и дальше :)
Ответный отзыв
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вывод Популярные объекты на главном wordpress
Рекомендую этого специалиста , воспользовался его услугами . Результат просто впечатлил. Работаем дальше. Если нужны рекомендации по данному специалисту пишите ,Рекомендую всем.
Отличный заказчик, работали уже по этому сайту не в первый раз, оплата как всегда сразу после окончания работы :) Всё в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Требуется выводить дополнительные поля wordpress в плагине
Отличный исполнитель! Приятно удивило постоянные сообщение о ходе работы. Это какая-то редкость у фрилансеров! Быстро и точно все сделал. Очень довольна сотрудничеством.РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик, всё время на связи, оплата сразу же после окончания проекта. Буду рад работать дальше :)
Ответный отзыв
worldinsoft
Ребутова 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 отзывов
$100
8 баллов
8 лет назад
Создать уникальную копию сайта
Все ок, работали. Человек выполняет работу норм
Отличный заказчик, постановка задачи всегда чёткая, оплата вовремя. Буду рад поработать еще.
Ответный отзыв
Веб-программирование
24 отзыва(-1)
$15/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
23 отзыва
$15/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга